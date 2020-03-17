В министерстве состоялось обсуждение с ректорами вузов

Учитывая объявленное в стране чрезвычайное положение, в министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении состоялась встреча с ректорами вузов для обсуждения вопросов организации дальнейшего учебного процесса.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи под председательством заместителя министра Гриши Тамразяна были обсуждены возможности вузов и актуальные проблемы организации дистанционного обучения. Исходя из содержательной специфики вузов, ректоры представили свои предложения и подходы к организации учебного процесса. Были также обсуждены другие варианты восполнения запланированных учебной программой часов, в том числе варианты работы по уплотненной программе, создания единой электронной платформы с видеолекциями, организации теоретического обучения по электронной почте и др.

Таким образом, в результате обсуждения, руководствуясь пунктом 1.8 Устава ОО “Совет ректоров государственных высших образовательных заведений” и принимая в основу совещание общего собрания ОО “Совет ректоров государственных высших образовательных заведений” от 16 марта 2020 года, решено:

“Учитывая чрезвычайное положение, вызванное распространением нового коронавирусного заболевания в Республике Армения, и решение правительства Республики Армения об объявлении чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля 2020 года, обратиться к министру образования, науки, культуры и спорта Республики Армения со следующим предложением об обеспечении непрерывности образовательного процесса в высших учебных заведениях (далее - вузы) и организации процесса в новом формате:

С условием соблюдения требований чрезвычайного положения, разрешить вузам:

а) Организовать процессы преподавания и проверки знаний в текущем полугодии на основе профессиональной ориентации университета и специфики преподаваемых дисциплин, по возможности используя современные информационные и коммуникационные технологии, принимая на себя полную ответственность за результаты;

б) Выполнять изменения рабочих дней при сохранении оплаты труда работников и их права на отдых».