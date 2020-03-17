Под председательством коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна состоялось первое заседание комендатуры.

Как сообщает Арменпресс, Тигран Авинян отметил:

“У нас есть ряд важных вопросов в повестке дня, и, в частности, сначала мы должны обсудить чисто процедурные вопросы. Я должен попросить, чтобы у нас был более гибкий подход ко всем бюрократическим процедурам. Я вижу, что есть некоторые проблемы, и даже в режиме чрезвычайного положения у нас бывают некоторые задержки при формализации принятия решений. Я должен попросить наших юристов предложить более конкретную и гибкую систему, которой мы будем двигаться вперед, потому что у меня иногда складывается впечатление, что в режиме чрезвычайного положения у нас меньше гибкости, чем раньше. И я должен попросить вас держать этот вопрос в центре вашего внимания.

Я обязательно передам слово г-ну Торосяну, чтобы он представил общую ситуацию и новости.

Затем мы также обсудим несколько других важных вопросов, которые связаны с ограничениями публичных мероприятий на всей территории Республики Армения и с тем, как осуществлять контроль. Мы разговаривали с господином Саркисяном вчера вечером, и у нас есть определенная договоренность о том, что нужно делать. Я думаю, что все ограничительные меры должны сопровождаться четкими методическими указаниями, чтобы каждое должностное лицо знало, что нужно делать, в какой последовательности, и все это должно быть предельно ясно.

Мы обсудим вопросы запуска единой горячей линии. Также у нас должны быть все потенциальные вопросы и ответы, которые могут поступить на горячую линию. И нужно иметь четкие ответы на эти вопросы.

Мы должны обсудить финансовые вопросы, пути коммуникации, ограничения, в том числе для СМИ”.

Затем министр здравоохранения представил ситуацию в республике по борьбе с распространением коронавируса. Члены комендатуры подчеркнули важную роль гражданского сознания и бдительности, а также дополнительных мер безопасности.

На заседании было обсуждено решение коменданта об ограничении общественных мероприятий. Была подчеркнута важная роль полиции в надзоре за запретом на публичные мероприятия. Были даны соответствующие методические указания по мерам контроля. Была подчеркнута роль губернаторов и мэра Еревана в координации действий по надзору с привлечением различных ведомств в областях и в Ереване.

Участники заседания обсудили социально-экономические меры, необходимые для активации экономики и смягчения воздействия коронавируса на различные социальные группы.

Были также затронуты вопросы, касающиеся коммуникации и визовых режимов с рядом стран.