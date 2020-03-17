Премьера документального фильма "Семейный аккаунт" режиссера Ашота Джазояна пройдет 17 марта в старейшем кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организатора.

"Семейный аккаунт" – история зарождения любви в семье Василия и Наталии Доценко, живущей по христианским канонам и воспитывающей восемь музыкально одаренных детей.

В фильме откровенные признания домочадцев о жизни и разговоры на кухне перемежаются хроникой создания старшими дочками Надей и Верой семейного аккаунта в честь 25-летия свадьбы родителей и подготовкой к первой семейной фотосессии в Летнем Саду.

Фильм завершается осенними кадрами, сделанными фотографом Ольгой Копыл из Краснодара.