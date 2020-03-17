Премьер-министр провел совещание по процессу внедрения новой системы поставок продовольствия в ВС

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены связанные с процессом внедрения новой системы поставок продовольствия в Вооруженных силах Республики Армения вопросы. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие министр обороны Давид Тоноян, замминистра обороны Макар Гамбарян, и.о. начальника Государственной контрольной службы Аргишти Кярамян, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Оник Гаспарян, представители руководящего состава ГШ ВС, представители вовлеченных в процесс предоставления продовольствия организаций частного сектора и др.

Открывая совещание, премьер-министр отметил: “Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы, касающиеся нового порядка поставок продовольствия в ВС. Это обсуждение особенно важно сейчас, потому что мы изначально рассматривали эту программу как поддержку нашего внутреннего рынка, и в сегодняшних кризисных условиях особенно важно, чтобы мы смогли эффективно продолжить эту программу, но также иметь ответы на все вопросы”.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с внедрением нового порядка поставок продовольствия в ВС. Были представлены результаты работы министерства обороны и организаций частного сектора в рамках пилотной программы, а также результаты исследований ГКС. Были обсуждены, в частности, вопросы эффективных механизмов полной организации процесса, необходимые для формирования полной цепочки предоставления услуг шаги, текущие проблемы и дальнейшие шаги.

Премьер-министр отметил, что одним из приоритетов государства является разработка эффективной системы поставок качественных продуктов питания в ВС, и этот процесс должен быть организован максимально прозрачно, должны быть исключены какие-либо злоупотребления. В контексте дальнейших действий Никол Пашинян поручил осуществлять процесс на конкурсной основе, подчеркнув, что не должно быть никаких сомнений в законности и прозрачности тендеров, а при решении существующих проблем нужно проявлять системный подход.

Глава правительства приветствовал и подчеркнул важность продолжения работы в атмосфере взаимодействия и дал соответствующие поручения.