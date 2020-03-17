Ваагна Арутюняна освободили на основании истечения срока уголовной ответственности

Прокуратура Российской Федерации освободила бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна на основании истечения срока уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за совершение преступления. Об этом сообщила Арменпресс рассказал начальник управления по связям с общественностью генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Ваагн Арутюнян был арестован 15 марта 2020 года и доставлен в прокуратуру Тверской области для проведения процесса экстрадиции.