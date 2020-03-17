МИД советует гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок

Министерство иностранных дел Республики Армения советует гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД, которое представляем полностью:

“Учитывая широкое географическое распространение нового типа коронавируса (COVID-19), советуем гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок.

Гражданам Армении, находящихся в текущее время за рубежом, сообщаем, что их поездка может быть прервана из-за мер, предпринимаемых другими государствами для предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса (COVID-19), вследствие чего, данная страна/страны может ввести ограничения на передвижение.

Призываем граждан Республики Армения, планирующих вернуться в Армению из другой страны, до принятия окончательного решения тщательно проверить наличие рейсов и возможности транзита для реалистичной оценки ситуации и принятия решения о возвращении в Армению или о дальнейшем пребывании в стране нахождения.

Министерство иностранных дел и органы дипломатической службы Армении на постоянной основе будут предоставлять актуальную информацию о возможностях организации поездок и ограничениях, введенных разными странами.

Республика Армения вкладывает весь потенциал своей дипломатической службы для оказания поддержки и всевозможной помощи нашим гражданам за рубежом”.