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МИД советует гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок

МИД советует гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок

Министерство иностранных дел Республики Армения советует гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД, которое представляем полностью:

“Учитывая широкое географическое распространение нового типа коронавируса (COVID-19), советуем гражданам Армении строго воздержаться от зарубежных поездок.

Гражданам Армении, находящихся в текущее время за рубежом, сообщаем, что их поездка может быть прервана из-за мер, предпринимаемых другими государствами для предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса (COVID-19), вследствие чего, данная страна/страны может ввести ограничения на передвижение.

Призываем граждан Республики Армения, планирующих вернуться в Армению из другой страны, до принятия окончательного решения тщательно проверить наличие рейсов и возможности транзита для реалистичной оценки ситуации и принятия решения о возвращении в Армению или о дальнейшем пребывании в стране нахождения.

Министерство иностранных дел и органы дипломатической службы Армении на постоянной основе будут предоставлять актуальную информацию о возможностях организации поездок и ограничениях, введенных разными странами.

Республика Армения вкладывает весь потенциал своей дипломатической службы для оказания поддержки и всевозможной помощи нашим гражданам за рубежом”.


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