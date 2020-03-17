Из-за распространения коронавируса решено запретить въезд в Армению гражданам 16 стран

В связи с обострением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, 17 марта было принято решение запретить въезд в Республику Армения граждан 16 стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единая армянская информационная система.

Возвращающиеся из этих стран граждане Армении должны быть подвергнуты 14-дневному карантинному режиму.

Список стран: 1. Китайская Народная Республика 2. Исламская Республика Иран 3. Южная Корея 4. Япония 5. Италия 6. Испания 7. Франция 8. Германия 9. Швейцария 10. Дания 11. Австрия 12. Бельгия 13. Норвегия 14. Швеция 15. Нидерланды 16. Великобритания.

“Не будет ограничен въезд в Армению водителя и одного заменяющего водителя транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки из этих стран. Кроме того, все граждане Армении, возвращающиеся с иностранных направлений, должны самоизолироваться на 14 дней. При возникновении симптомов заболевания при самоизоляции необходимо немедленно связаться по номеру горячей линии 060 838300”, - говорится в сообщении.