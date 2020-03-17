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“IDBank” идет навстречу своим заемщикам

“IDBank” идет навстречу своим заемщикам

Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, обусловленную распространением коронавируса и заботясь о своих клиентах, “IDBank” принял решение с 17 марта по 17 апреля предоставить физическим лицам возможность осуществлять кредитные выплаты по свободному графику, в удобное для них время. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “IDBank”.

“В случае невыполнения кредитных обязательств в указанный период в отношении заемщика не будут применены штрафы и пени, кредит не будет классифицирован, а кредитная история заемщика не пострадает.

В отношении тех юридических лиц, чья деятельность связана с гостиничной, ресторанной, транспортной, развлекательной сферами и которые будут иметь проблемы со своевременным погашением кредитов, банк проявит индивидуальный подход.

В случае проблем с погашением кредитов просим наших клиентов, являющихся юридическими лицами, связаться с нами [email protected] в письме подробно описывается ситуация с вашей неплатежеспособностью, обусловленная коронавирусом. Наши специалисты свяжутся с вами.

В то же время, мы призываем тех клиентов, которые имеют финансовые поступления и возможности, выполнять кредитные обязательства своевременно, с целью не усложнения дальнейшего кредитного бремени, пользуясь удаленным обслуживанием: при помощи платформы IDBanking.am, приложения Idram, а также терминалов IDBanking 24/7, со списком которых вы можете ознакомиться здесь.

С целью предотвращения распространения инфекции осуществлять платежи в магазинах и пунктах обслуживания безналичным способом, так как банкноты могут стать источником передачи вируса. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Вы также можете воспользоваться дистанционными услугами наших партнерских организаций, в частности, через платежные терминалы TelCell, EasyPay, Mobidram.

Тем не менее, филиалы банка действуют в нормальном режиме, строго соблюдаются все указания Министерства здравоохранения.

Будьте здоровы!”, - говорится в сообщении банка.


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