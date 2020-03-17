В течение суток более 2000 человек отреагировали на обращение МЗ о записи волонтеров

На заявление Министерства здравоохранения Армении о записи волонтеров откликнулись многочисленные граждане. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Дорогие соотечественники, Министерство здравоохранения выражает благодарность за оперативный и сердобольный отклик на вчерашнее обращение по поводу волонтеров для проведения различных мероприятий, обусловленных коронавирусной болезнью. Уже зарегистрировано более 2000 человек, они выразили свою готовность к вовлечению в работы министерства. Таким образом, на данном этапе у нас уже есть достаточно добровольцев, для чего мы временно снимаем нашу просьбу о вовлечении новых волонтеров”, - отметила она.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы с распространением коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в решении правительства.