“Utair Airlines” прекратила полеты в Армению и в несколько других стран

Российская авиакомпания “Utair Airlines” прекратила полеты из России в Армению, Азербайджан, Беларусь и Таджикистан.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на российскую авиакомпанию “Utair Airlines”, рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса.

“С 19 марта по 30 апреля приостановлены рейсы в Минск и обратно, с 20 марта по 30 апреля -рейсы Ереван-Москва-Ереван, а также рейсы Сургут-Худжант (город в Таджикистане)-Сургут с 18 марта по 30 апреля, рейсы в Тюмень-Баку-Тюмень с 18 марта по 30 апреля”, - отмечается в разделе о приостановленных из-за коронавируса рейсах на сайте авиакомпании.

В течение того времени будут прекращены рейсы Москва-Нахичевань-Москва. Ранее “Utair” приостановила полеты из России в Узбекистан, Берлин, Милан, Вену и Ригу.



“Utair Airlines” предлагает лицам, купившим билеты на отмененные рейсы, вернуть им всю их стоимость или изменить дату полета до конца 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта вспышку нового коронавируса объявила пандемией.