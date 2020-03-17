В поликлиниках Еревана действуют 24-часовые доступные телефоны

В амбулаторно-поликлинических учреждениях, подведомственных мэрии Еревана, действуют 24-часовые доступные телефоны.

Как передает «Арменпресс», телефонные номера на странице Facebook опубликовала мэрия Еревана.

С номерами поликлиник можно ознакомиться здесь.