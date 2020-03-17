В поликлиниках Еревана действуют 24-часовые доступные телефоны
В амбулаторно-поликлинических учреждениях, подведомственных мэрии Еревана, действуют 24-часовые доступные телефоны.
Как передает «Арменпресс», телефонные номера на странице Facebook опубликовала мэрия Еревана.
С номерами поликлиник можно ознакомиться здесь.
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