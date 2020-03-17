Президент Армении и мэр Еревана не покидали страну: опровержение

В интернете продолжают циркулировать ложные сведения о том, что некоторые чиновники покидают страну. Речь на этот раз о президенте Республики Армения Армене Саркисяне. В медиа-среде появились записи, что в условиях чрезвычайной ситуации он покинул страну.

Как передает «Арменпресс», чтобы выяснить истину, центр проверки информации связался с аппаратом президента Армении. Оттуда сообщили, что Армен Саркисян не покидал страну и сейчас находится в своем кабинете.

На протяжении нескольких дней говорилось также о том, что из-за паники Армению покинул и мэр Еревана Айк Марутян. Эта информация также была опровергнута. Мэр Марутян сообщил, что в течение всего 2020 года он не выезжал из страны, информация о его двойном гражданстве не соответствует истине. Он также выступил с обращением по поводу чрезвычайного положения.

Напомним также, несколько дней назад говорилось о том, что начальник Управления гражданской авиации Татевик Ревазян из-за распространения коронавируса в Армении покинула страну и переехала в Данию, в связи с чем мы уже представили пояснения.