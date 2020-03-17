Выборы ректора ЕГУ будут отложены из-за объявленного чрезвычайного положения

Выборы ректора Ереванского государственного университета будут отложены из-за чрезвычайного положения на территории Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ЕГУ.

“Председатель Совета попечителей ЕГУ Геворг Мурадян сообщил, что запланированное на 23 марта заседание, в ходе которого должен был быть избран ректор ЕГУ, не состоится. Как отмечается в сообщении, отмена заседания обусловлена решением правительства Армении об объявлении чрезвычайного положения (приложение, пункт 17 и пункт 21). О дальнейших развитиях будет предоставлена дополнительная информация”, - говорится в сообщении.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы с распространением коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 64. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.