Двое жителей Чаренцавана, зараженных коронавирусом, не имели никаких контактов с другими людьми

Два жителя Чаренцавана, инфицированные коронавирусом, изначально находились в изоляции и не имели каких-либо контактов с другими людьми. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Котайка Романос Петросян.

“Мы ждем результатов тестов еще двух граждан, о чем позже будет предоставлена дополнительная информация. Круг их тесного общения также изолирован”, - написал Петросян.

Губернатор также сообщил, что в других населенных пунктах Котайкской области на данный момент нет ни одного подтвержденного случая.

Он просит воздерживаться от распространения дезинформации и ни в коем случае не поддаваться неподтвержденной информации.

“Следите исключительно за официальными источниками информации, выполняйте необходимые указания, при необходимости обращайтесь в медицинский центр общины или связывайтесь с горячей линией Минздрава.

В условиях чрезвычайного положения мы работаем в круглосуточном режиме и находимся на бесперебойной связи с нашими коллегами и соответствующими ведомствами правительства Армении, также будет обеспечена перманентная связь и с комендантом”, - написал Петросян.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 64. Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы с распространением коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.