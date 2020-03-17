Нур-Султан и Алма-Ату закроют на карантин из-за коронавируса
15:21, 17 Март, 2020
Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта, сообщила пресс-служба правительства республики.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. К настоящему времени в республике зарегистрированы 32 случая коронавируса, в том числе 17 случаев в Нур-Султане , 15 -в Алма-Ате.
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