Нур-Султан и Алма-Ату закроют на карантин из-за коронавируса

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта, сообщила пресс-служба правительства республики.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. К настоящему времени в республике зарегистрированы 32 случая коронавируса, в том числе 17 случаев в Нур-Султане , 15 -в Алма-Ате.