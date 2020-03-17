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В течение всего периода чрезвычайного положения метрополитен будет работать согласно графику

В течение всего периода чрезвычайного положения метрополитен будет работать согласно графику

В течение всего периода чрезвычайного положения Ереванский метрополитен будет работать согласно графику. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении ЗАО “Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна”.

“Уважаемые коллеги, дорогие пассажиры, исходя из необходимости предотвращения распространения коронавируса в Республике Армения, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Учитывая вышесказанное, сообщаем, что ЗАО “Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна” работает согласно своему графику с 07:00 до 23:00. В случае изменения рабочего графика будет предоставлена дополнительная информация. Будьте здоровы и защищены”, - говорится в заявлении метрополитена.


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