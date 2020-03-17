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Врачи, лечащие больных коронавирусом, пройдут курс переподготовки

Врачи, лечащие больных коронавирусом, пройдут курс переподготовки

Министерство здравоохранения Армении планирует провести курсы переподготовки для определенной группы врачей, вовлеченных в лечение, выявление инфицированных коронавирусом и в эпидемиологические работы.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

“Мы планируем переподготовку врачей, которые вовлечены в лечение пациентов, выявление инфекции и в эпидемиологические работы. Относительно международного сотрудничества отмечу, что мы неоднократно звонили и посредством видеозвонков принимали участие в обсуждениях со странами ЕАЭС, говорили с послами тех стран, которые представляли для нас непосредственный интерес. Мы тесно сотрудничаем со Всемирной организацией здравоохранения”, - отметила Нанушян.

Она подчеркнула, что осуществляется информационный обмен с рядом международных партнеров.


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БелТА


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