Рустам Бадасян представил аппарату СПИ новоназначенного главного принудительного исполнителя

Министр юстиции Рустам Бадасян представил аппарату Службы принудительного исполнения новоназначенного главного принудительного исполнителя Сергея Мегряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Во встрече принял участие также и бывший исполняющий обязанности главного принудительного исполнителя Давид Бегинян.

Министр поздравил Сергея Мегряна с назначением и пожелал ему плодотворной деятельности в ответственной и находящейся в процессе реформ службе.

Рустам Бадасян поблагодарил также и Давида Бегиняна за проделанную работу и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Министр подчеркнул, что ожидания от службы велики, и дал поручение в сжатые сроки осуществить в системе ощутимые реформы.