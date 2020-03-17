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Рустам Бадасян представил аппарату СПИ новоназначенного главного принудительного исполнителя

Рустам Бадасян представил аппарату СПИ новоназначенного главного принудительного исполнителя

Министр юстиции Рустам Бадасян представил аппарату Службы принудительного исполнения новоназначенного главного принудительного исполнителя Сергея Мегряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Во встрече принял участие также и бывший исполняющий обязанности главного принудительного исполнителя Давид Бегинян.

Министр поздравил Сергея Мегряна с назначением и пожелал ему плодотворной деятельности в ответственной и находящейся в процессе реформ службе.

Рустам Бадасян поблагодарил также и Давида Бегиняна за проделанную работу и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Министр подчеркнул, что ожидания от службы велики, и дал поручение в сжатые сроки осуществить в системе ощутимые реформы.


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