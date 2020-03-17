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Министерство здравоохранения Армении приобретет более 5000 тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения Армении приобретет более 5000 тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения Армении до конца этой недели приобретет более 5000 тестов на коронавирус.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

“До конца недели мы получим более 5000 тестов, проверяющих наличие коронавируса, что достаточно для проведения наших работ. Мы в ежедневном режиме проводим все работы, находимся на связи с нашими международными партнерами, чтобы приобрести дополнительные тесты”,- отметила Нанушян.

Она заверила, что на данный момент в республике имеется достаточное количество тестов.

По положению на 12:00 17-го марта в результате тестирования на коронавирус было подтверждено еще 12 случаев, 6 из которых связаны со случаем в Эчмиадзине, а остальные 6 - с предприятием. Они изначально были изолированы. В общей сложности на данный момент зафиксировано 64 случая, из которых 1 выздоровел.


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БелТА


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