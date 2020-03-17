Министерство здравоохранения Армении приобретет более 5000 тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения Армении до конца этой недели приобретет более 5000 тестов на коронавирус.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

“До конца недели мы получим более 5000 тестов, проверяющих наличие коронавируса, что достаточно для проведения наших работ. Мы в ежедневном режиме проводим все работы, находимся на связи с нашими международными партнерами, чтобы приобрести дополнительные тесты”,- отметила Нанушян.

Она заверила, что на данный момент в республике имеется достаточное количество тестов.

По положению на 12:00 17-го марта в результате тестирования на коронавирус было подтверждено еще 12 случаев, 6 из которых связаны со случаем в Эчмиадзине, а остальные 6 - с предприятием. Они изначально были изолированы. В общей сложности на данный момент зафиксировано 64 случая, из которых 1 выздоровел.