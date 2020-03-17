ГКЗЭК следит за ценами на рынке бензина

Комиссия по защите экономической конкуренции Армении держит в центре внимания рынок бензина.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель ГКЗЭК Гегам Геворкян.

“На данный момент мы имеем дело с ценами на бензин. Ожидается снижение цен на бензин за рубежом, и спустя некоторое время это должно отразиться и на Армении. Напомню, что стоимость нефти в себестоимости бензина составляет 5 - 10%. Так что падение стоимости нефти на 30% может снизить цену на бензин примерно на 3%. В любом случае, думаю, скоро мы сделаем заявление в связи с прогнозами цен на бензин – о снижении”, - сказал Гегам Геворкян.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы с распространением коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.