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Комитет по государственным доходам призывает налогоплательщиков соблюдать налоговую дисциплину

Комитет по государственным доходам призывает налогоплательщиков соблюдать налоговую дисциплину

В связи с чрезвычайной ситуацией, введенной на всей территории Армении, Комитет по государственным доходам сообщает, что он продолжает свою нормальную работу, налоговая дисциплина налогоплательщиков будет находиться в центре внимания налогового органа, и при наличии правонарушений будут предприняты соответствующие меры контроля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

От налогоплательщиков требуется с большей бдительностью соблюдать налоговую дисциплину и не использовать создавшуюся ситуацию, чтобы не декларировать оборот реализации или допускать другие нарушения налогового законодательства Республики Армения.


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