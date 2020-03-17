Центры обслуживания “Ucom” временно не будут работать
“Сервисные центры компании “Ucom” временно не будут работать. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.
“Дорогие соотечественники, вчера мы заявили, что некоторые центры обслуживания продолжат действовать по внешнему графику, однако, учитывая резкий рост числа зараженных короновирусом граждан, а также подчеркивая важность здоровья наших абонентов и сотрудников, компания “Ucom” приняла решение с сегодняшнего дня временно прекратить работу всех салонов обслуживания.
В порядке исключения будет работать головной офис компании, расположенный на Северном проспекте, по специальному графику и условиям.
Рабочие часы каждый день с 10: 00 до 17: 00.
Абоненты могут входить в сервисный зал только в маске.
Температура абонентов у входа, обязательно, будет измеряться
Обслуживание услуг и оборудования полностью перенесено на онлайн-платформу: https://shop.ucom.am/
Платежи можно осуществлять через приложение uPay, а также на других платформах - через терминалы MegaPay, TelCell, EasyPay и другие платежные терминалы или приложения, все банкоматы и приложения системы ArCa, ряд банковских приложений и т. д.
Одновременно мы вновь заверяем, что все отделы технической поддержки контролируют качество услуг по графику 24/7, чтобы абоненты имели бесперебойную связь.
При необходимости мы будем сообщать дополнительную информацию.
Желаем всем здоровья”, - говорится в сообщении компании.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен