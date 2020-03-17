Центры обслуживания “Ucom” временно не будут работать

“Сервисные центры компании “Ucom” временно не будут работать. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.

“Дорогие соотечественники, вчера мы заявили, что некоторые центры обслуживания продолжат действовать по внешнему графику, однако, учитывая резкий рост числа зараженных короновирусом граждан, а также подчеркивая важность здоровья наших абонентов и сотрудников, компания “Ucom” приняла решение с сегодняшнего дня временно прекратить работу всех салонов обслуживания.

В порядке исключения будет работать головной офис компании, расположенный на Северном проспекте, по специальному графику и условиям.

Рабочие часы каждый день с 10: 00 до 17: 00.

Абоненты могут входить в сервисный зал только в маске.

Температура абонентов у входа, обязательно, будет измеряться

Обслуживание услуг и оборудования полностью перенесено на онлайн-платформу: https://shop.ucom.am/

Платежи можно осуществлять через приложение uPay, а также на других платформах - через терминалы MegaPay, TelCell, EasyPay и другие платежные терминалы или приложения, все банкоматы и приложения системы ArCa, ряд банковских приложений и т. д.

Одновременно мы вновь заверяем, что все отделы технической поддержки контролируют качество услуг по графику 24/7, чтобы абоненты имели бесперебойную связь.

При необходимости мы будем сообщать дополнительную информацию.

Желаем всем здоровья”, - говорится в сообщении компании.