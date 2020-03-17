КС рассматривает дело об определении вопроса соответствия ряда законов Конституции

Конституционный суд на основании заявления президента Армении Армена Саркисяна 17 марта рассматривает дело об определении вопроса соответствия ряда законов Конституции.

Как сообщает «Арменпресс», обсуждается часть 5 статьи 81 и 82 Конституционного закона “Судебный кодекс” Республики Армения, ст. 35 Закона “О прокуратуре”, ст. 12 Конституционного закона “О защитнике прав человека”, ст. 39 Закона “О телевидении и радио”, ст. 17 Закона “Об аудиторской палате”, ст. 18 и 19 Закон “О Центральном банке Республики Армения”, ст. 144 и 145 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, ст. 17 Закона “Об определении вопроса соответствия Конституции статей 2 и 3 Закона “Об обслуживании и социальных гарантиях”.

Часть 5 статьи 81 Конституционного закона “Судебный кодекс” устанавливает: “Если Национальное собрание в трехмесячный срок, следующий за днем объявления вакансии должности члена Высшего судебного совета, избираемого Национальным собранием, не избирает члена Высшего судебного совета, то до его избрания Национальным собранием президент республики в пятнадцатидневный срок назначает временно исполняющего обязанности, который должен соответствовать требованиям, предъявляемым к члену Высшего судебного совета, избираемому Национальным собранием Конституцией и настоящим Кодексом. Оспариваемой статьей 82 того же кодекса закреплен срок полномочий и присяга члена КС.

В статье 35 Закона “О прокуратуре” закреплены требования к кандидату в генпрокуроры и выборы генерального прокурора. 12-й статьей Конституционного закона “О защитнике прав человека” установлены выборы омбудсмена.