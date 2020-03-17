Судья по делу Роберта Кочаряна Анна Данибекян нездорова: заседание не состоялось

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, назначенное на 17 марта не состоялось. Как сообщает «Арменпресс», в суде сообщили, что председательствующая судья Анна Данибекян нездорова.

17 марта должно было быть рассмотрено ходатайство об освобождении Кочаряна под личное поручительство. С предложением изменить меру пресечения в отношении Кочаряна под личную гарантию выступили бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян. Адвокатская команда Кочаряна продолжает утверждать, что вопрос его свободы актуален и неотложен, и считает, что ходатайство о личной гарантии должно быть обсуждено в срочном порядке.