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Судья по делу Роберта Кочаряна Анна Данибекян нездорова: заседание не состоялось

Судья по делу Роберта Кочаряна Анна Данибекян нездорова: заседание не состоялось

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, назначенное на 17 марта не состоялось. Как сообщает «Арменпресс», в суде сообщили, что председательствующая судья Анна Данибекян нездорова.

17 марта должно было быть рассмотрено ходатайство об освобождении Кочаряна под личное поручительство. С предложением изменить меру пресечения в отношении Кочаряна под личную гарантию выступили бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян. Адвокатская команда Кочаряна продолжает утверждать, что вопрос его свободы актуален и неотложен, и считает, что ходатайство о личной гарантии должно быть обсуждено в срочном порядке.


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