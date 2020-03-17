Начальник Генштаба ВС Армении посетил воинские части
13:04, 17 Март, 2020
Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 16 марта с рабочим визитом побывал в воинских частях, расположенных в северо-восточном направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
Начальнику Генштаба ВС Армении доложили об оперативной ситуации на данном участке границы, физической, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, о задачах, поставленных перед подразделениями, и выполненных работах.
Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с проводимыми строительными работами и дал соответствующие поручения.
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