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Начальник Генштаба ВС Армении посетил воинские части

Начальник Генштаба ВС Армении посетил воинские части

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 16 марта с рабочим визитом побывал в воинских частях, расположенных в северо-восточном направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Начальнику Генштаба ВС Армении доложили об оперативной ситуации на данном участке границы, физической, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, о задачах, поставленных перед подразделениями, и выполненных работах.

Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с проводимыми строительными работами и дал соответствующие поручения.


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