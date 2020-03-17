Пашинян не видит проблем с финансовым рынком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что состояние финансового рынка стабильное, и там проблем не будет. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Наш финансовый рынок в стабильном состоянии. Финансовая система очень сильная и стабильная. Особенно, после прошлогодних показателей, когда наши международные резервы мы довели до беспрецедентно высокого уровня, Центральный банк в больших объемах приобретал и складировал валюту. Здесь у нас не будет проблем, и все будет хорошо”, - сказал Пашинян.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 52 человек, изолировано более 300 граждан. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.