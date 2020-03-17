Ценовых изменений на спирт и алкогель нет, повысилась цена на бакалейные товары: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что ему доложили, что на рынке ценовых изменений на спирт и алкогель не произошло. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Говорится, что цена на спирт зафиксировала нелогичный рост. Хочу отметить, что рост цен на спирт связан с изменением налогового законодательства. Есть понятие минимальной цены, эта минимальная цена спирта изменилась, и подорожание связано исключительно с этим. До и после коронавируса ценовых изменений не произошло. Мне доложили, что изменения стоимости алкогеля до и после коронавируса не произошло”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что повысились цены на бакалейные товары, что связано с неимоверными закупками людей. “Я призываю наших соотечественников не делать панических и кризисных закупок. Магазины, сети не имеют недостатка в продуктах на складах. Мне говорят, что торговля в крупных супермаркетах, в сетях выросла, а торговля маленьких ларьков сократилась. Призываю не забывать и о малом и среднем бизнесе”, - отметил премьер.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля”, - говорится в сообщении правительства.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 52 человек, изолировано более 300 граждан. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.