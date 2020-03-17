“Ростелеком” предлагает своим абонентам круглосуточное удаленное обслуживание

Следя за ситуацией в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, и учитывая решение правительства Республики Армения от 16 марта об объявлении чрезвычайного положения в стране, компания “Ростелеком” также постоянно предпринимает шаги по предоставлению качественных и бесперебойных услуг и организации удаленного обслуживания абонентов.

Осознавая высокую ответственность компании в нынешней ситуации, “Ростелеком Армения” предприняла ряд шагов по предотвращению распространения коровируса, осуществляемых как для сотрудников, так и для абонентов: дезинфицированы и дезинфицируются головной офис компании и все торговые и сервисные залы, приняты все меры по обеспечению удаленной работы для большинства сотрудников подразделений, в то же время полностью обеспечена деятельность компании.

“Факт распространения короновируса COVID19 беспокоит и призывает к бдительности. Мы прекрасно осознаем, что в настоящее время очень важно быть информированными и постоянно находиться в безопасном общении. В эти дни компания предприняла все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, повышения уровня информированности среди сотрудников и в то же время предоставления качественных услуг абонентам. Сотрудники компании “Ростелеком” не жалеют усилий и работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную и качественную телекоммуникацию. Желаю всем нам здоровья”, - отметил генеральный директор “Ростелеком Армении” Айк Фарамазян.

В эти дни компания работает в специальном режиме, обеспечивая высокое качество бесперебойных услуг в режиме 24/7.

Для действующих абонентов доступна услуга телефонного обслуживания по номеру 060 46 00 00, с помощью которой можно без выхода из дома совершить ряд сделок (перезаключение договора, добавление услуги, приостановление, изменение тарифного плана и т. д.).

В круглосуточном режиме действуют колл-центр и отдел технического обслуживания компании.

Подписаться на услуги компании можно, посетив страницу онлайн подписки: https://subscribe.rtarmenia.am/, которая действует в режиме 24/7, а также посредством телефонной подписки, позвонив по круглосуточному номеру 060 46 46 46.

Всем абонентам компании стали доступны все телеканалы детских и развлекательных жанров Smart TV, обеспечив приятную и интересную самоизоляцию дома.

Платежи за услуги, предоставляемые компанией, можно осуществлять онлайн через официальный сайт компании: https://rtarmenia.am/payonline.

Абоненты могут бесплатно звонить на горячую линию Министерства здравоохранения по короткому номеру 8003.

“Исходя из необходимости обеспечения безопасности сотрудников и абонентов и целей предотвращения распространения короновируса COVID 19, “Ростелеком” объявляет, что с 17 марта 2020 года все офисы продаж и обслуживания компании в Армении временно не будут работать. О возобновлении работы офисов будет предоставлена дополнительная информация.

Компания призывает следовать инструкциям Министерства здравоохранения и выполнять все превентивные меры.

Будьте здоровы и осведомлены”, - говорится в сообщении компании.

“Ростелеком”, ЗАО “ДЖИЭНСИ-Альфа” www.rtarmenia.am

Полную информацию о “Ростелеком” на армянском языке можете прочитать на сайте Арменпресс по адфресу: https://armenpress.am/arm/news/1008912.html