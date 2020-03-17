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Армен Саркисян президенту Ирландии направил поздравительное послание

Армен Саркисян президенту Ирландии направил поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саркисян президенту Ирландии Майклу Даниэлю Хиггинсу направил поздравительное послание по случаю Национального праздника страны - Дня Святого Патрика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Высоко оценив армяно-ирландские отношения, президент Саркисян, наряду со словами поздравления и добрых пожеланий, адресованных своему ирландскому коллеге, коснулся их встречи, состоявшейся много лет назад.

“С теплотой вспоминаю нашу встречу в годы пребывания на посту чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Ирландии, и нашу беседу о культуре, истории и армянской миниатюре”, - говорится в послании президента Саркисяна.

Президент республики выразил уверенность, что армяно-ирландские дружественные отношения, основанные на общей христианской системе ценностей, продолжат развиваться, а повестка двустороннего сотрудничества будет дополнена инициативами, представляющими взаимный интерес.

Президент республики выразил готовность наметить новые направления сотрудничества, учитывая успехи Ирландии в сфере высоких технологий.

В качестве такового президент Саркисян выделил президентскую инициативу ATOM (Advanced TOMorrow), цель которой - создание многофункциональной научной и образовательной среды, с предложением исключительного опыта различным группам общества,  начиная от детей до ученых исследовательских отделов ведущих корпораций.


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