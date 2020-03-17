Армен Саркисян президенту Ирландии направил поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саркисян президенту Ирландии Майклу Даниэлю Хиггинсу направил поздравительное послание по случаю Национального праздника страны - Дня Святого Патрика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Высоко оценив армяно-ирландские отношения, президент Саркисян, наряду со словами поздравления и добрых пожеланий, адресованных своему ирландскому коллеге, коснулся их встречи, состоявшейся много лет назад.

“С теплотой вспоминаю нашу встречу в годы пребывания на посту чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Ирландии, и нашу беседу о культуре, истории и армянской миниатюре”, - говорится в послании президента Саркисяна.

Президент республики выразил уверенность, что армяно-ирландские дружественные отношения, основанные на общей христианской системе ценностей, продолжат развиваться, а повестка двустороннего сотрудничества будет дополнена инициативами, представляющими взаимный интерес.

Президент республики выразил готовность наметить новые направления сотрудничества, учитывая успехи Ирландии в сфере высоких технологий.

В качестве такового президент Саркисян выделил президентскую инициативу ATOM (Advanced TOMorrow), цель которой - создание многофункциональной научной и образовательной среды, с предложением исключительного опыта различным группам общества, начиная от детей до ученых исследовательских отделов ведущих корпораций.