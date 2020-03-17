Разъяснения правительства по поводу чрезвычайного положения

Правительство Республики Армения представило сведения о превентивных мерах, предпринимаемых при чрезвычайном положении, ограничениях въезда и выезда в страну через границы, передвижения внутри страны и других необходимых шагах. «Арменпресс» представляет информацию, опубликованную правительством․

Въезд и выезд через границы Республики Армения

Граждане Армении не могут покинуть территорию Армении через сухопутную границу, исключение составят осуществляющие грузоперевозки, например водители

Граждане Армении, члены их семей (даже если они не являются гражданами Республики Армения), лица, зарегистрированные и проживающие в Армении, смогут въехать на территорию Республики Армения

Въезд другим иностранцам будет запрещен, в случае, если, они, например, являются гражданами стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией, или в течение последних 14 дней находились в таких странах (список таких стран определит комендантство)

Независимо от всех случаев, дипломатические представительства, например, послы, представители консульских учреждений и международных организаций и члены их семей смогут въехать на территорию Республики Армения

В то же время, комендант, в зависимости от конкретных обстоятельств и в особых случаях, может разрешить въезд на территорию Республики Армения и другим лицам, которым запрещается въезд в соответствии с условиями чрезвычайного положения

Профилактические меры

При въезде в Армению будет проведен досмотр лиц

При наличии симптомов будут осуществлены госпитализация, самоизоляция и (или) другие ограничительные меры

Если лицо откажется от подобных мероприятий, то его временно могут поместить в соответствующие места, установленные для обеспечения изоляции, лечения и предотвращения распространения инфекции

Если выяснится, что человек прибыл в Армению из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией, то он будет перемещен в специально предназначенное для карантина место, или ему будет дано распоряжение перейти на самоизоляцию в другом месте, исключив контакты с другими лицами.

Ограничения передвижения

Несмотря на то, что чрезвычайное положение объявлено на всей территории Армении, ограничения передвижения будут действовать только в тех общинах и территориях, в которых будет установлен комендантский час. В этих общинах будет действовать следующий режим:

Специальный режим въезда и выезда на территорию общины, который будут контролировать полиция, представители Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Инспекционного органа здравоохранения и труда, Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, областной администрации и муниципалитета

Входы и выходы не будут ограничены необходимостью устранения обстоятельств, приведших к чрезвычайному положению при решении неотложных вопросов, включая случаи покупок продовольствия, медикаментов, топлива

На территории общины могут быть осуществлены самоизоляция, нормирование свободного передвижения (часы дня, количество людей и т. д.)

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в квартирах или в местах нахождения лиц

В случае подозрения или обнаружения инфекции у лиц, они будут перевезены в специально предназначенные карантинные места.

Участие в мероприятиях

На всей территории Республики Армения запрещено проведение митингов и забастовок.

Кроме того, комендантством могут быть определены территории, на которых будут запрещены такие общественные мероприятия, как спортивные, культурные, образовательные, развлекательные, развлекательные, праздничные, свадебные, похоронные мероприятия и т.д. Такие мероприятия будут запрещены на территориях, на которых в этих мероприятиях могут принять участие 20 и более человек.

Учебный процесс

Во всех государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных (в том числе в детских садах), начальных профессиональных (ремесленных), профессиональных и высших учебных заведениях запрещен учебный процесс.

Другие ограничения

Будут запрещены свидания, передачи в местах лишения свободы, воинских частях, психиатрических организациях, учреждениях, предоставляющих социальные услуги пожилым людям, осуществляющих уход за детьми и защиту.

Публикации в интернете и прессе

Если лица и средства массовой информации в интернете, в том числе и в социальных сетях или иным образом хотят разместить информационный материал о существующих и новых случаях заражения коронавирусом, состоянии здоровья лиц, источниках инфекции, количестве зараженных, они должны всоспользоваться исключительно официальной информацией, предоставленной комендантом, и ссылаться на нее и воспроизвести ее без изменений. Эти публикации не могут противоречить официальной информации. То же самое касается и информации, создающей опасность паники или ситуацию создания паники.

Подобные публикации подлежат немедленному устранению со сороны лиц, сделавших их.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО НАРУШЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТО ЕСТЬ НЕПОДЧИНЕНИЕ ВВЕДЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ОГРАНИЧЕНИЯМ ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 1823 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.