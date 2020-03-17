Концерт группы “The Beautified Project”, который должен был состояться 6 апреля, отменен

Альтернативная рок-группа “The Beautified Project”, которая после долгого перерыва решила объединиться и выступить с концертной программой, чтобы отметить 15-летие основания группы, отменила свой концерт, намеченный на 6 апреля.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» основатель группы Андре Симонян отметил, что концерт не отложили, а отменили, поскольку для проведения концерта члены группы должны были приехать из трех стран и это сейчас довольно трудно.

“Если мы скажем, что концерт откладывается, и не отметим точной даты, то потеряем доверие наших фанатов. Лучше вернуть людям деньги. Когда мы сможем организовать концерт, они снова купят билеты” , - отметил Симонян и добавил, что в ближайшие дни будут предоставлены сведения для организации процесса возврата билетов и номер телефона.

Говоря о концерте рок-группы “Adana Project”, который должен был состояться 30 марта, Андре Симонян, который является продюсером группы, подчеркнул, что пока точно не установлено, но, возможно, концерт “Adana Project” состоится в сентябре или в октябре.

“Мы объявим об этом. Возможно, попросим поклонников группы сохранить билеты, по которым они и придут на концерт”, - отметил Андре.

В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля. Откладывается и отменяется множество массовых мероприятий.