Полиция призывает посещать подразделения ДП лишь в случаях крайней необходимости

Полиция Армении распространила заявление, в котором призывает граждан посещать административные здания дорожной полиции, а также других подразделений лишь в случаях крайней необходимости.

«Арменпресс» представляет заявление Полиции Армении:

“Учитывая четкие указания по охране здоровья, данные ответственными лицами сферы здравоохранения, в том числе и во избежание пребывания в многолюдных местах, с целью предотвращения распространения коронавируса, просим и призываем:

Для регистрации (учета) транспортных средств, получения водительского удостоверения, совершения операций по обмену и учету административные здания дорожной полиции и других полицейских подразделений посещать в одиночку без сопровождающих посторонних лиц Посещать административные здания дорожной полиции, а также других подразделений полиции только в случае крайней необходимости, осуществлять все возможные действия: получать информацию, подавать заявления на обжалование административных актов, рассрочку уплаты штрафа или переоборудование транспортного средства – онлайн посредством единой платформы электронных запросов https://e-request.am/hy/ и на адрес электронной почты roadpolice.am [email protected]

За причиняемые неудобства просим извинения и выражаем благодарность за понимание.

Охрана общественного здоровья – наша всеобщая обязанность”.