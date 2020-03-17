Правовой режим чрезвычайного положения не нарушит обычную работу КГД
Комитет государственных доходов Армении распространил заявление, заверив, что правовой режим чрезвычайного положения не нарушит нормальную работу КГД.
«Арменпресс» представляет сообщение КГД․
“В связи с распространением в Республике Армения эпидемии коронавируса решением правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года-298-Н, на всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта по 17:00 14 апреля включительно объявлено чрезвычайное положение.
Основными задачами комитета являются содействие экономической безопасности Республики Армения и обеспечение доходов, контролируемых комитетом, поэтому КГД является своего рода передовой, и в этой ответственной ситуации нельзя, исходя из различных опасений, ослаблять выполнение трудовых обязанностей и даже незначительно отклоняться от необходимости проявления ответственного поведения.
От сотрудников КГД требуется глубокое осознание сложившейся ситуации, проявление выносливости, воодушевление общества собственным примером, преодоление существующих вызовов с наименьшими потерями. Вместе с тем руководство КГД предпринимает все возможные шаги для обеспечения безопасности сотрудников.
С этой целью во входах административных зданий КГД и на разных участках здания установлены дезинфицирующие средства, в ежедневном режиме осуществляется проверка температуры тела сотрудников и дезинфекция транспортных средств, обеспечивающих перемещение персонала КГД. Сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с гражданами, будут обеспечены индивидуальными защитными средствами.
Вместе с этим мы призываем строго соблюдать правила личной гигиены и указания уполномоченных государственных органов”.
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