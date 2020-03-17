Женщина-командир взвода - героиня серии “Стань примером”

Следующей героиней серии “Стань примером” историй успешных женщин, инициированных омбудсменом, стала командир взвода управления артиллерийской воинской части Лусине Мкртчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Своим примером я научила уважать женщину, одетую в форму, относиться к ней также, как к мужчинам”, - говорит командир взвода Лусине Мкртчян.

Подробности - в видеоматериале․

Напомним, что омбудсмен Армении начал кампанию по информированию общественности об историях успеха женщин, целью которой является ломка стереотипов о роли женщин в обществе и воодушевление общества успешными историями.

Защитник предлагает присоединиться к распространяемому призыву “Стань примером” и отправлять истории успешных женщин на электронный адрес [email protected]. Истории вдохновят женщин стать следующим примером.

Кампания по информированию сопровождается хештегами #Стань_примером на армянском языке и # Set_an_example на английском.