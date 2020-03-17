Опубликованы номера “горячей линии”, действующие в диппредставительствах Армении

Единый армянский информационный центр опубликовал телефонные номера “горячей линии”, действующие в дипломатических представительствах Армении за рубежом.

Как передает «Арменпресс», в ОАЭ телефон “горячей линии” - +971506144969, в США -+12026749348, в Австрии - +4315227479105, в Аргентине - +5491162558969, в Беларуси - +375172979308, в Бельгии - +32493888870, в Болгарии - +359899986475, в Германии - +49176583347590, в Египте - +201207050580 , в Туркменистане - +99365710285 в Испании -+34674239438, в Италии - +393775226710, в Иране - +989121051639, в Ираке - +964771321159, в Польше - +485088783332, в Ливане - +96113157305, в Литве - +37065011999, в Канаде - +13435520085, в Катаре - +97450006751, в Индии - +918447310886, в Греции - +302106831130, в Казахстане - +77782291881, в Японии - +81362777453, в Мексике - +5215563815089, в Великобритании - +442079385435, в Нидерландах - +31628136956, в Швеции - +46768873347, в Швейцарии - +41764253397, в Украине - +380733737447, в Чехии -+420730566573, в Китае - +861065325677, в Румынии - ++40721685877, в России - +79031305637, в Сирии - +963954666699 , во Вьетнаме - +84904880974, в Грузии - +995598785582, в Кувейте - +9652532217, во Франции - + 33753380239.