На автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП: есть пострадавшие
09:48, 17 Март, 2020
В Национальный центр кризисного управления 17 марта в 08:43 поступил сигнал, что на автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС и два боевых расчета пожарно-спасательного отряда.
Выяснилось, что на 13-ом км автодороги Ванадзор-Спитак автобус “ПАЗ” выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, есть пострадавшие.
До прибытия спасателей на место происшествия один из пострадавших был извлечен из-под автобуса и доставлен к машине скорой помощи.
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