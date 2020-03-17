В Национальный центр кризисного управления 17 марта в 08:43 поступил сигнал, что на автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС и два боевых расчета пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что на 13-ом км автодороги Ванадзор-Спитак автобус “ПАЗ” выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, есть пострадавшие.

До прибытия спасателей на место происшествия один из пострадавших был извлечен из-под автобуса и доставлен к машине скорой помощи.