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На автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП: есть пострадавшие

На автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП: есть пострадавшие

В Национальный центр кризисного управления 17 марта в 08:43 поступил сигнал, что на автодороге Ванадзор-Спитак произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС и два боевых расчета пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что на 13-ом км автодороги Ванадзор-Спитак автобус “ПАЗ” выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, есть пострадавшие.

До прибытия спасателей на место происшествия один из пострадавших  был извлечен из-под автобуса и доставлен к машине скорой помощи.


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