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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.


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