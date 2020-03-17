Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.