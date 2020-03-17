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В Армении все автодороги в основном проходимы

В Армении все автодороги в основном проходимы

Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 09:22  17-го марта в Армении все автодороги в основном проходимы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

В городах Ташир, Степанаван, Ванадзор и Спитак Лорийской области, в районе Арагаца Арагацотнской области, в городе Горис Сюникской области идет снег.


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