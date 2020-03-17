Два армянских боксера выбыли из рейтингового турнира Олимпийских игр

Армянские боксеры Гурген Мадоян и Артур Базеян выбыли из рейтингового турнира Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», Гурген Мадоян (69 кг) уступил представителю Турции Экинджу Неджату.

Артур Базеян (57 кг) в поединке за олимпийскую путевку уступил украинцу Миколе Буценко.

Рейтинговый турнир в Лондоне с 17 марта приостановлен. Он может быть возобновлен не ранее мая.