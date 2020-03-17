Рейтинговый турнир по боксу в Лондоне будет отложен

Рейтинговый турнир XXXII летних Олимпийских игр в Токио будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы. Турнир прекратится с 17 марта и, судя по всему, возобновится не ранее мая. Турнир согласно предварительной программе должен был завершиться 24 марта.

В этом турнире от Армении участвуют 10 спортсменов.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 169 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек. Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 52.