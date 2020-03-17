ЦИК Армении: работы по подготовке и проведению референдума прекращаются

Центральная избирательная комиссия Армении распространила заявление, в котором сообщила, что все работы, проводимые с целью подготовки и проведения референдума по конституционным реформам, прекращены всеми участниками процесса. «Арменпресс» представляет заявление ЦИК Армени:

“Принимая за основу постановление правительства Республики Армения от 16.03.2020 , решение номер 298-Н “Об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения” и руководствуясь статьей 208 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Конституционного Закона Республики Армения “О референдуме”, Центральная избирательная комиссия сообщает, что все работы, процессы и мероприятия, проводимые с целью подготовки и проведения референдума по конституционным изменениям в Республике Армения, прекращаются всеми участниками процесса”.

Напомним, что референдум по конституционным реформам в Армении был запланирован на 5 апреля, однако с целью предотвращения распространения коронавируса правительство Армении с 16 марта по 14 апреля объявило в стране чрезвычайное положение. В ответ на вопрос одного из депутатов в Национальном собрании премьер-министр Республики Армения отметил, что в условиях объявленного чрезвычайного положения референдум не может состояться. Референдум состоится не ранее чем через 50 и не позднее чем через 65 дней после отмены чрезвычайного положения. Процесс референдума продолжится с той точки, на которой был приостановлен”, - сказал премьер-министр Армении.