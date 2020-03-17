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Армения имеет четвертую олимпийскую путевку

Армения имеет четвертую олимпийскую путевку

Армения уже имеет 4 путевки на XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Лондоне рейтинговом турнире по боксу ее завоевал Корюн Согомонян. В весовой категории 52 кг  1/8 финала армянский спортсмен встретился с представителем Израиля Давидом Алавердяном, единогласным решением судей ему была присуждена победа. Корюн вышел в 1/4 финала и обеспечил олимпийскую путевку.

В этой весовой категории олимпийскую путевку получат все боксеры, вышедшие в 1/4 финала.

До этого Армения имела три путевки. На Олимпиаде в Токио Армению будут представлять борцы греко-римского стиля Артур Алексанян и Карапет Чалян, а также гимнаст Артур Давтян.


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