Армения имеет четвертую олимпийскую путевку

Армения уже имеет 4 путевки на XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Лондоне рейтинговом турнире по боксу ее завоевал Корюн Согомонян. В весовой категории 52 кг 1/8 финала армянский спортсмен встретился с представителем Израиля Давидом Алавердяном, единогласным решением судей ему была присуждена победа. Корюн вышел в 1/4 финала и обеспечил олимпийскую путевку.

В этой весовой категории олимпийскую путевку получат все боксеры, вышедшие в 1/4 финала.

До этого Армения имела три путевки. На Олимпиаде в Токио Армению будут представлять борцы греко-римского стиля Артур Алексанян и Карапет Чалян, а также гимнаст Артур Давтян.