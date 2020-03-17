Цены на цветные металлы - 16-03-20

ЛОНДОН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1696.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5548.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1787.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12620.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16400.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2003.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20018.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 8.10% и составила 29500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.