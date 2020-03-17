В Эчмиадзине сокращаются контакты между работниками мэрии и жителями

В рамках борьбы против распространения коронавируса в комнате обслуживания граждан мэрии Эчмиадзина установлены стеклянные заграждения для сокращения физического контакта.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян.

“В комнате обслуживания граждан в целях заботы о здоровье как наших сотрудников, так и наших сограждан, обращающихся в мэрию, установлены стеклянные заграждения. Мы благодарны члену Совета старейшин города Эчмиадзин Геворгу Казаряну за эту инициативу и оперативную организацию всего этого. В любом случае, не надо забывать, что выходить из дома и приходить в мэрию нужно лишь в случае крайней необходимости”, - записала Гаспарян.