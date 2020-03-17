Айк Марутян призывает ереванцев соблюдать требования чрезвычайного положения и быть бдительными

Мэр Еревана Айк Марутян выступил с видеообращением относительно чрезвычайного положения, объявленного в стране в рамках борьбы против распространения коронавируса на территории Армении.

Как передает «Арменпресс», Марутян посредством видеообращения призвал ереванцев соблюдать требования чрезвычайного положения, быть бдительными, а также сообщил о временных изменениях в деятельности мэрии Еревана.

“Мэрия Еревана и все общинные структуры в эти дни будут работать, и выполнять свои обязанности и обеспечивать нужды граждан. Мы уже, во всех подведомственных нам структурах, а также в мэрии Еревана всем сотрудникам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями предписали оставаться домой, они будут осуществлять работы цифровым способом”, - отметил Марутян.

Он также коснулся службы “Одно окно”, которая будет действовать в очень сжатые сроки. Мэр Еревана призвал граждан, письма присылать онлайн.

“В течение этого периода будут отменены все приемы граждан, как в мэрии, так и в администрациях районов. В этот ответственный период нужно быть бдительными, соблюдать все правила гигиены, ограничивать передвижение и общение с другими лицами. Необходимо выполнять все требования чрезвычайного положения, которые доступны и на официальном сайте нашей структуры, и на всех социальных площадках”, - сказал мэр Еревана.

В рамках борьбы против распространения коронавируса в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение сроком на один месяц - с 18: 00 16 марта по 09:00 14 апреля.