На всей территории Армении мероприятия с участием 20 и более лиц запрещены

Мероприятия, проводимые на всей территории Республики Армения с участием 20 и более лиц, запрещены. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

“Дорогие соотечественники, основываясь на решении правительства об объявлении чрезвычайного положения и положения пункта “Ограничения и запреты на проведение собраний или общественных мероприятий” с 12: 00 17 марта я распространяю его на всю территорию Республики Армения. Это касается запрета на организацию, проведение общественных мероприятий и участие в них.

Согласно этому решению, общественными мероприятиями являются следующие мероприятия с участием 20 и более человек: концерты, выставки, показы, театральные представления и спортивные, культурные, образовательные мероприятия, развлекательные мероприятия, праздничные и памятные мероприятия, включая, но не ограничивая, мероприятия по случаю дня рождения (юбилея), свадьбы (помолвки), панихиды и похорон.

Отмечу, что в случае панихиды и похорон мы попытаемся предоставить большие возможности для участия в церемонии, одновременно следя за тем, чтобы не было скоплений людей в это время”, - написал Авинян.