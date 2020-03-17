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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 52

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 52

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 52. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян  в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Мы только что закончили еще 50 тестов. Сегодня мы провели 105 тестов, и, помимо цифр, которые я недавно опубликовал, я хочу сказать, что результаты еще 7 тестов положительные», - сказал Торосян.

До этого Арсен Торосян разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что было подтверждено 45 случаев заболевания, 1 из которых вылечился.


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