Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 52. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Мы только что закончили еще 50 тестов. Сегодня мы провели 105 тестов, и, помимо цифр, которые я недавно опубликовал, я хочу сказать, что результаты еще 7 тестов положительные», - сказал Торосян.

До этого Арсен Торосян разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что было подтверждено 45 случаев заболевания, 1 из которых вылечился.