Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 45. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«У нас есть еще 15 подтвержденных случаев, некоторые из которых уже были изолированы, а круг контактов других уточняется. На данный момент у нас есть 45 подтвержденных случаев, 1 из которых выздоровел. Скоро будет официальное объявление», - написал Торосян.