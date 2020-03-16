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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 45

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 45

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении достигло 45. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«У нас есть еще 15 подтвержденных случаев, некоторые из которых уже были изолированы, а круг контактов других уточняется. На данный момент у нас есть 45 подтвержденных случаев, 1 из которых выздоровел. Скоро будет официальное объявление», - написал Торосян.


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