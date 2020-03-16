ВС Армении полностью готовы охранять неприкосновенность границ республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что Вооруженные силы страны оснащены современным вооружением и полностью готовы обеспечить неприкосновенность государственных границ. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на внеочередном заседании Национального Собрания во время обсуждения законопроекта о введении чрезвычайного положения в республике, отвечая на вопрос депутата Армана Бабаджаняна о ситуации на границе Республики Армения.

«К сожалению, пограничные инциденты продолжаются, и, к сожалению, с обеих сторон бывают жертвы. Нашим призывом всегда было то, что нельзя допускать эскалации. В таких случаях всегда звучат взаимные обвинения, кто начал и что сделал. Лучший способ - создать механизм расследования пограничных инцидентов», - сказал Пашинян.

Коснувшись ВС Армении, он отметил, что закупки вооружения увеличились втрое, приобретено современное и сверхсовременное оружие.

«Новый порядок питания, новая одежда, а также ощутимое и значительное повышение заработной платы в армии способствовали повышению эффективности наших Вооруженных сил. Вооруженные силы Республики Армения готовы охранять неприкосновенность границ Армении, а Армия обороны - Арцаха», - сказал Пашинян.

Коснувшись недавнего случая диверсии в направлении Тавуша и Нахиджевана, обстрелов и жертв на границе, он подчеркнул, что определенные процедуры были осуществлены в рамках ОДКБ.