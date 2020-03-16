В ряде регионов Армении идет снег, Ларс закрыт для всех видов транспортных средств
21:32, 16 Март, 2020
Министерство по ЧС Армении сообщает, что 16-го марта по положению на 20:45 часов в Армении автодороги в основном проходимы.
Как передает Арменпресс, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона будут закрыты в течение неопределенного периода времени.
В городах Ташир, Степанаван, Ванадзор и Спитак Лорийского региона, в районе Арагац Арагацотнского региона, в городе Горис Сюникского региона идет снег.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
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